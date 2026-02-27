All’audizione su Epstein Hillary Clinton è arrivata infastidita ed è uscita furiosa

Durante un’audizione sui casi legati a Epstein, Hillary Clinton si è presentata visibilmente infastidita e ha lasciato la sala con un volto furioso. Era chiamata a testimoniare da parte dei membri del Congresso repubblicano, che le hanno rivolto domande su questioni giudiziarie e sospetti collegamenti. La sua reazione ha attirato l’attenzione, mentre si concentrava sui vari interrogativi posti dai presenti.

Mercoledì l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton è stata sentita dalla commissione d’inchiesta del Congresso degli Stati Uniti sul caso Epstein, in un’audizione che i Repubblicani avevano caricato di molte aspettative. Da tempo insistono che Hillary Clinton e suo marito, l’ex presidente Bill Clinton (entrambi Democratici), abbiano avuto un ruolo di qualche tipo nei traffici illeciti gestiti da Jeffrey Epstein, o che abbiano continuato a frequentare Epstein nonostante sapessero dei crimini compiuti da lui (quindi prima che le accuse diventassero pubbliche). Epstein era un finanziere statunitense, condannato per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni e che poi si è suicidato in carcere nel 2019. 🔗 Leggi su Ilpost.it

