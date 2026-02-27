Dopo oltre quattro mesi, la Commissione di Controllo della Camera dei Rappresentanti ha convocato Hillary e Bill Clinton per ascoltarli sui loro rapporti con Jeffrey Epstein. L'interrogatorio si è concentrato sulle connessioni tra i Clinton e il finanziere coinvolto in vicende giudiziarie. La testimonianza si inserisce in un'indagine più ampia che coinvolge anche altre figure pubbliche, senza che siano emerse accuse formali.

Dopo più di quattro mesi, la Commissione di Controllo della Camera dei Rappresentanti è riuscita a portare Hillary e Bill Clinton a deporre sui loro rapporti con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Ma Hillary è un osso duro e lo ha confermato ieri. «Non sono qui per parlare di sentimenti» e nemmeno per speculare su situazioni alle quali non era presente. Così Hillary Clinton ha risposto a una domanda posta dalla deputata repubblicana Nancy Mace, che ha chiesto all'ex first lady cosa provasse nei confronti delle ragazze che massaggiavano suo marito Bill Clinton e che erano state procurate da Jeffrey Epstein. La Clinton ha poi.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Epstein, Hillary Clinton interrogata dal Congresso: "Indagate su Trump e Musk"

Epstein files, Hillary Clinton testimonia al Congresso: “Non l’ho mai incontrato, bisogna indagare su Trump”Home > Esteri > Epstein files, Hillary Clinton testimonia al Congresso: “Non l’ho mai incontrato, bisogna indagare su Trump” L’ex segretario di Stato...

Hillary Clinton sul caso Epstein: «Io mai incontrato. Perché non interrogate Trump?». La testimonianza davanti al CongressoHillary Clinton ha deposto davanti alla Commissione di vigilanza della Camera a New York nell’ambito dell’indagine sui crimini di Jeffrey Epstein.

Temi più discussi: Hillary Clinton interrogata ribalta le accuse: Mai visto Epstein, chiedete conto al presidente Trump delle sue frequentazioni; Hillary Clinton all'attacco: 'Mai incontrato Epstein, interrogate Trump non me'; Hillary Clinton interrogata su Epstein rovescia il tavolo dei Maga: Indagate Trump e Musk; Hillary Clinton all'attacco sul caso Epstein: Non l'ho mai incontrato, Trump va interrogato sotto giuramento.

Hillary Clinton attacca la Commissione Epstein: Non ho mai avuto legami, ma si indaghi davveroL’ex segretaria di Stato accusa la Commissione di evitare le vere responsabilità politiche e attacca: Dovrebbero interrogare Trump sotto giuramento ... tg.la7.it

Jeffrey Epstein: i democratici chiedono che Donald Trump venga interrogato immediatamenteI democratici della commissione House Oversight hanno chiesto che Donald Trump venga interrogato immediatamente davanti alla commissione ... globalist.it

La Ragione. . In una lunga intervista alla BBC, Hillary Clinton accusa Donald Trump di “cover up”, un insabbiamento nella gestione e pubblicazione dei fascicoli legati al defunto finanziere Jeffrey Epstein, al centro di uno dei più gravi scandali sessuali degli ult - facebook.com facebook

Caso Epstein, Podesta: “Provano a coinvolgere Hillary Clinton per salvare Trump, ma lui ha perso” x.com