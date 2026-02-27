Ali Khamenei pronto a rifugiarsi nel bunker segreto protetto da guardie Hezbollah | non si fida dei Pasdaran

Ali Khamenei si prepara a rifugiarsi in un bunker segreto protetto da guardie Hezbollah. Le autorità iraniane temono possibili minacce e hanno messo in atto misure di sicurezza straordinarie. L’alto leader si dimostra distante dalle forze dei Pasdaran, preferendo affidarsi a protezioni esterne. La presenza di forze militari statunitensi in mare si fa strada nel panorama di tensioni regionali.

Roma, 27 febbraio 2026 – Mentre sopra di lui l‘Armada degli Stati Uniti con cento navi da guerra e aerei da combattimento pronti al decollo mostra i denti e il ministro degli Esteri dell’Oman Hamad Al Busaidi prova a mediare al tavolo delle trattative, il capo supremo dell’Iran, Ali Khamenei, ha lasciato la superficie ed è tornato in fretta e furia in un bunker segreto super protetto nelle viscere di Teheran. Sa che le bocche da fuoco americane possono colpire obiettivi strategici, ma anche lui stesso e comunque teme per la sua vita ora che sono riprese le manifestazioni di protesta nonostante la feroce repressione delle settimane scorse. Il numero uno iraniano non ha paura solo dei missili Usa ma anche tradimenti interni in un Paese che mostra sempre più incrinature e frange di opposizione alimentate dall’intelligence israeliana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

