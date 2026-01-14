Dove si nasconde Khamenei? Un agente segreto rivela l’indirizzo esatto | lo proteggono 60 Hezbollah ha paura di fuggire

Secondo un agente segreto, Khamenei si nasconderebbe in una residenza di 600 metri quadrati, distribuita su tre piani nel centro di Teheran. Circondato da circa 60 membri di Hezbollah, l’eventuale fuga del leader supremo rappresenterebbe una sfida significativa per le autorità iraniane. Questa informazione evidenzia le misure di sicurezza e le tensioni legate alla figura di Khamenei.

La Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, si nasconderebbe in un’abitazione di 600 metri quadri su tre piani nel cuore di Teheran. A rivelarlo è Marco Mancini, agente segreto ed ex dirigente dell’intelligence italiana, che in un’intervista ha fornito dettagli precisi sulla localizzazione e sulle misure di sicurezza che proteggono l’ayatollah. Secondo Mancini, Khamenei si muove con una scorta di 60 uomini appartenenti a Hezbollah, la milizia libanese sciita. L’ayatollah non si fiderebbe più dei suoi Pasdaran e avrebbe scelto di affidarsi esclusivamente a combattenti provenienti dal Libano. Il percorso verso il nascondiglio, poi, seguirebbe un tragitto preciso: l’ingresso avverrebbe da via Jomhuri Eslami, nel centro della capitale iraniana, per poi passare sotto via Daneshgah, imboccare il vicolo Fazaeli al numero 27 e, dopo 40 minuti di tragitto, raggiungere un edificio nella zona di Azarbaijan, al numero 110. 🔗 Leggi su Cultweb.it

