Maxime Lopez sicuro | Noi possiamo dire la nostra rispetto al PSG per quel motivo Sulla Serie A…
Maxime Lopez, capitano del Paris FC ed ex centrocampista di Sassuolo e Fiorentina, ha commentato le prospettive della sua squadra rispetto al Paris Saint-Germain. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Lopez ha espresso la propria opinione sulla competizione attuale e sulla sua posizione nel calcio francese e italiano. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulle sfide e le opportunità che caratterizzano il suo percorso professionale.
Maxime Lopez, capitano del Paris FC, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in merito Maxime Lopez, capitano del Paris FC ed ex centrocampista di Sassuolo e Fiorentina, parla a La Gazzetta dello Sport in vista del derby contro il PSG. IL DERBY CONTRO IL PSG «La verità è che oggi il Psg è la squadra più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Spalletti sicuro: «Noi dobbiamo cercare di dare sempre il massimo. Sulla Juve posso dire che…»
Leggi anche: Corvino sicuro: «La Fiorentina si rialzerà per quel motivo. Penso che Vanoli porterà una cosa molto importante»
Jennifer Lopez su Twins Max, l’opinione di Em sulla sua carriera.
Maxime Lopez: “Futuro? Decide la Fiorentina, potrei tornare in Ligue 1. Per l’OM porte aperte” - Uno sguardo al presente, con una Conference League da provare a conquistare, uno al futuro che potrebbe essere lontano da Firenze. gianlucadimarzio.com
Maxime Lopez: "Non ho un buon ricordo di Bielsa, credo non mi abbia mai salutato" - Allenatore dell’Olympique Marsiglia tra il 2014 e il 2015, Marcelo Bielsa ha lasciato un ricordo indelebile tra i tifosi del Vélodrome. tuttomercatoweb.com
I giocatori che hanno creato più grandi occasioni nei cinque principali campionati europei nella stagione 2025/26: • 16 – Federico Dimarco • 12 – Matthieu Udol • 11 – Lamine Yamal • 11 – Michael Olise • 11 – Rayan Cherki • 11 – Maxime Lopez Fonte: - facebook.com facebook
1 - Giocatori con più chiare occasioni create per i compagni nei Big-5 campionati europei 2025/26: 16 - Federico #Dimarco 12 - Matthieu Udol 11 - Lamine Yamal 11 - Michael Olise 11 - Rayan Cherki 11 - Maxime Lopez Precursore. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.