Palladino a Dazn dopo Atalanta Inter | Piano gara diverso dagli ultimi anni stando bassi Djimsiti? L’ho abbracciato per questo motivo Roma? Gasperini è stato un maestro per me
Dopo la sconfitta contro l’Inter, Raffaele Palladino ha analizzato la partita, evidenziando un approccio tattico diverso rispetto agli anni passati, con un maggior focus sul mantenere la linea difensiva bassa. Ha sottolineato l’importanza del gesto nei confronti di Djimsiti e ha ricordato il ruolo di Gasperini come maestro nel suo percorso. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla prestazione dell’Atalanta in questa fase della stagione.
Palladino a Dazn dopo Atalanta Inter: le parole del tecnico dei bergamaschi al termine del match perso 0-1 nella 17a giornata Dopo il ko contro l'Inter, maturato al termine di una sfida intensa e combattuta, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN. Un'analisi lucida, tra rammarico per
