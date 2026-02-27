Accoltella l'amica al fianco e al gluteo e la riduce in fin di vita | arrestata 25enne

A Ercolano, nel giugno del 2025, una donna di 25 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato un'amica, colpendola al fianco e al gluteo. La vittima è rimasta in condizioni critiche e attualmente si trova in fin di vita. L'episodio si è verificato nell'agosto dello stesso anno e l’arresto avviene sei mesi più tardi.

I fatti si sono svolti nell'agosto del 2025 a Ercolano, nella provincia di Napoli: la 25enne è stata sei mesi dopo i fatti. La vittima, invece, è riuscita a sopravvivere all'aggressione.

