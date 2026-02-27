Abbiamo chiesto ai ragazzi della GenZ di fare le loro pagelle di Sanremo | Fedez e Masini stonatini eh? 4 Samurai Jay tormentone 6,5 Arisa forse dovrà dare i diritti alla Disney 7,5 Tutti i voti

Abbiamo chiesto ai giovani della Generazione Z di valutare le esibizioni di Sanremo, assegnando i voti a diversi artisti. Fedez e Masini hanno ricevuto un 4, mentre Samurai Jay si è guadagnato un 6,5. Arisa ha ottenuto un 7,5 e Ditonellapiaga un 8, definita iconica e potente. I giudizi sono stati raccolti tra i partecipanti più giovani.

I giovani redattori del giornalino L'Urlo del liceo Manzoni di Milano hanno dato i giudizi, a loro modo, alle canzoni in gara in questa 76esima edizione del Festival DITONELLAPIAGA – Che fastidio!: 8, iconica, una Amy Winehouse mixata a Lana Del Rey, accattivante, potente, tosta. MICHELE BRAVI – Prima o poi: 6, fit bellissimo, bella voce, banale la canzone. SAYF- Tu mi piace tanto: 7, First reaction? Shock, because capelli e outfit non matchavano. Il tocco da tenerone genovese c’è anche quest’anno e “ci piace tanto”! MARA SATTEI – Le cose che non sai di me: 6,5, Barbie stupenda, canzone un po’ meno. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

SANREMO 2026 – Top10 Spotify Samurai Jay è l'underdog di questa edizione Scala 6 posizioni e vola in vetta alla Top200 di Spotify. In Top10 per la prima volta "Poesie clandestine" di LDA & Aka7even. Ditonellapiaga con "Che fastidio!" sempre prima tra le - facebook.com facebook

Serata 3 Samurai Jay Ossessione #Sanremo2026 x.com