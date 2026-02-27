A Pozzuoli il lago si tinge di rosso

A Pozzuoli, il lago d’Averno si è trasformato, assumendo una tonalità rosso magenta. Le immagini di questa colorazione insolita sono state condivise da testimoni e fotografi locali. Questa volta, l’origine del colore non deriva da fenomeni vulcanici o cause naturali legate all’attività del territorio. La modifica dell’aspetto del lago ha attirato l’attenzione di chi frequenta l’area.

Le suggestive immagini del lago d’Averno, a Pozzuoli, che si è colorato di rosso magenta. Ma questa volta l’origine vulcanica non c’entra. Servizio di Letizia Davoli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - A Pozzuoli il lago si tinge di rosso Pozzuoli, il mistero del lago d'Averno che si tinge di rosso: ecco perchéIl lago d'Averno, nel cuore dei Campi Flegrei, come ogni anno torna a tingersi di rosso. A Pozzuoli il lago si tinge di rosso Una raccolta di contenuti su Pozzuoli. Temi più discussi: A Pozzuoli il lago si tinge di rosso; Pozzuoli, il lago d'Averno si tinge di rosa. E il fenomeno rinnova il mito della Porta dell'Ade; Il lago d'Averno si tinge di rosso: le immagini dal drone; Pozzuoli, il mistero del lago d'Averno che si tinge di rosso: ecco perché. POZZUOLI/ Il Lago d’Averno si tinge nuovamente di rosso – LE FOTOPOZZUOLI – Lo specchio d’acqua dell’Averno, l’antico lago senza uccelli, è tornato a mostrare in questi giorni una suggestiva colorazione rosso-bruna. Il fenomeno, particolarmente visibile sulla spo ... cronacaflegrea.it Pozzuoli, il lago d'Averno si tinge di rosa. E il fenomeno rinnova il mito della Porta dell'AdeL’effetto, certamente suggestivo, contribuisce da tempo ad accrescere il mito di uno dei luoghi più misteriosi d’Italia. Tornano a tingersi di un rosa intenso le acque del lago d’Averno, nei Campi Fle ... napoli.repubblica.it Pozzuoli. Svolta nelle indagini sulla morte di Carla Ribeiro: indagata l’amica https://nap.li/uRa7 - facebook.com facebook