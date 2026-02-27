89enne esce fuori di testa e tenta di dar fuoco a una tabaccheria per un Gratta e Vinci

Un uomo di 89 anni ha tentato di incendiare una tabaccheria lungo la via Casilina, nel tentativo di dare fuoco a un biglietto Gratta e Vinci. L’intervento rapido dei Carabinieri della Compagnia di Anagni ha evitato che la situazione degenerasse in una tragedia. Nessuno è rimasto ferito e l’uomo è stato fermato sul luogo.

Tragedia sfiorata lungo la via Casilina, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Anagni ha sventato un potenziale disastro. Lo scorso 25 febbraio, un uomo di 89 anni è stato bloccato dai militari un attimo prima che potesse innescare un incendio ai danni di una.