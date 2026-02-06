Maxi furto di gratta e vinci in una tabaccheria del Napoletano

Questa notte, intorno alle 4, dei ladri sono entrati in una tabaccheria di via Miliscola 16, nel Napoletano. Hanno forzato la porta e si sono portati via diversi biglietti di “Gratta e vinci”. I carabinieri sono arrivati subito sul posto e stanno indagando per capire chi siano i responsabili.

Intorno alle 4 della notte scorsa i carabinieri sono intervenuti a via Miliscola 16 per un furto. Poco prima, infatti, ignoti si erano introdotti all’interno di una tabaccheria impossessandosi di diversi “Gratta e Vinci”. Il danno per l'esercente è stimato in circa 20mila euro. Sono in corso.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Miliscola Napoli

Nella notte, una tabaccheria di Villalba è stata presa di mira da ladri che hanno forzato la serranda e sottratto gratta e vinci, abbonamenti del bus, sigarette elettroniche, tabacchi e denaro contante.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Miliscola Napoli

Argomenti discussi: Banda in fuga con sigarette e gratta e vinci dopo i furti in due tabaccherie: la polizia recupera tutto; Vince 5 milioni ad Assisi, caccia al fortunato. L'avvocato: Vuole aiutare le persone in difficoltà del suo territorio; Vince 5 milioni con un Maxi Miliardario da 20 euro ma se ne accorge dopo 20 giorni; Gratta e Vinci, in Lombardia il primo milionario di febbraio grazie al tagliando Edizione speciale VIP.

Maxi furto di gratta e vinci in una tabaccheria del NapoletanoIntorno alle 4 della notte scorsa i carabinieri sono intervenuti a via Miliscola 16 per un furto. Poco prima, infatti, ignoti si erano introdotti all’interno di una tabaccheria impossessandosi di ... napolitoday.it

Corridonia, furto di gratta e vinci in tabaccheria: denunciati due georgiani di TorinoCORRIDONIA - Furto in tabaccheria di gratta e vinci, denunciati due stranieri. I Carabinieri della Stazione di Corridonia, a conclusione di solerte attività investigativa, hanno denunciato alla ... corriereadriatico.it

Furto in zona via Campigli: arrestato un pregiudicato napoletano, giudizio per direttissima. #Varese facebook

Furto al bancomat dopo esplosione, cinque arresti nel Napoletano. Colpo ad Agerola, poi inseguimento: i banditi rintracciati a San Giuseppe Vesuviano #ANSA x.com