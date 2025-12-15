Lite violenta tra due coppie a Milano grave una donna | aveva traumi al volto e alla testa

A Milano si è verificata una lite violenta tra due coppie, iniziata in un appartamento e proseguita per strada. L'alterco ha avuto esiti gravi per una donna, che ha riportato traumi al volto e alla testa. L'episodio ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, intervenute sul luogo per gestire la situazione.

© Milanotoday.it - Lite violenta tra due coppie a Milano, grave una donna: aveva traumi al volto e alla testa Una lite violenta scoppiata tra due coppie, iniziata all'interno di un appartamento e conclusasi per strada con gravi conseguenze per una donna. È quanto accaduto nella serata di domenica 14 dicembre a Milano. Sul caso indagano gli agenti di polizia. Traumi al volto e alla testaLa chiamata ai.

