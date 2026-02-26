Dai palchi di Napoli al successo di Sanremo 2026 nei panni di una travolgente Laura Pausini Abbiamo visto Vincenzo De. Abbiamo visto Vincenzo De Lucia, artista napoletano nato nel 1987, nelle serate del Festival di Sanremo 2026 nei panni di Laura Pausini. La sua capacità di abitare i panni altrui nasce da una solida formazione accademica che lo ha portato, già nel lontano 2009, a conquistare il prestigioso Premio Alighiero Noschese. Il pubblico ha imparato a conoscerlo grazie alle sue iconiche interpretazioni di donne leggendarie come Maria De Filippi, Barbara D’Urso e l’indimenticabile Sandra Milo. Il suo debutto a Made in Sud nel 2020 ha segnato l’inizio di un’era dove la versatilità è diventata il suo marchio di fabbrica più riconoscibile. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Chi è Vincenzo De Lucia, l’imitatore di Laura Pausini a Sanremo

Chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini a Sanremo 2026Sanremo, 25 febbraio 2026 – In molti si stanno chiedendo chi sia quella 'Laura Pausini' sgarbata e vanitosa che ogni tanto sostituisce l'originale...

Sanremo 2026, diretta prima serata: Vincenzo De Lucia imita Laura PausiniRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

Temi più discussi: Sanremo 2026, chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini; Sanremo 2026, chi è Vincenzo De Lucia, il comico e imitatore napoletano: età, carriera, imitazioni e successi TV; Vincenzo De Lucia, chi è il comico che imita Silvia Toffanin: carriera e tutte le donne dello spettacolo che ha interpretato; Sanremo 2026, Vincenzo De Lucia al posto di Andrea Pucci? Chi è il comico napoletano (che imita solo donne).

Sanremo, Vincenzo De Lucia imita Laura Pausini: Io a condurre 'sta festa di Paese. Agli haters dico: sfigatiSono la stessa Laura di Solarolo che mungeva la vacca prima di andare a scuola per fare il cappuccino. A dirlo Laura Pausini nella prima serata del Festival di Sanremo, ma le virgolette sono d'obb ... today.it

Chi è Vincenzo De Lucia, imitatore di Silvia Toffanin: età, fidanzata, carriera e vita privataVincenzo De Lucia è uno dei volti più riconoscibili della comicità televisiva degli ultimi anni. Il pubblico lo ha conosciuto grazie alle sue imitazioni, ... ilsipontino.net

Nella seconda serata del Festival i look di Laura Pausini non hanno convinto tutto il pubblico a casa, a voi il primo outfit è piaciuto Ve ne parliamo qui https://www.ultimenotizieflash.com/benessere/moda-e-style/laura-pausini-promossa-a-meta-nella-seco - facebook.com facebook

Sanremo 2026, le pagelle ai look della seconda serata: Laura Pausini delude, Achille Lauro (in total white) fa sfoggio di gioielli. Pilar Fogliati Bocciata. @ilamauri1 x.com