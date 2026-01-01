Capodanno | riti e feste per arrivo del 2026 Cartoline dal mondo

Il 2026 è arrivato seguendo i fusi orari di tutto il mondo, dalle prime celebrazioni nelle isole Kiribati alle zone più remote come Baker e Howland. Questi momenti di passaggio segnano un nuovo inizio, accompagnato da tradizioni e festeggiamenti che variano a seconda delle culture locali. Un'occasione per riflettere sull’anno passato e accogliere con speranza quello nuovo, condividendo riti e tradizioni da ogni angolo del mondo.

Anche il 2026 è ovviamente entrato nel mondo «a onde», seguendo i fusi orari: dalle Line Islands di Kiribati, con Kiritimati (Christmas Island) tra i primi a brindare, fino ai lembi di terra più «indietro» del pianeta come Baker e Howland. Cartoline dall'Europa In Europa sono tornate le cartoline classiche. A Londra i fuochi sul Tamigi hanno avuto il London Eye come perno visivo, con la città.

