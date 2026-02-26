Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-02-2026 ore 10 | 25

Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo la Roma Fiumicino un incidente a causa dei rallentamenti sul viadotto della Magliana in direzione Eur sul tratto Urbano della A24 roma-teramo invece incolonnamenti per traffico tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna traffico rallentato in prossimità dell'uscita Ardeatina Anche a causa di cantieri attivi e poi code a tratti per traffico tra Appia Tuscolana in interna si rallenta tra Tor Bella Monaca e Appia in via di miglioramento il. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

