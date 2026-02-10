Sistema Nazionale di Valutazione dei dirigenti scolastici | massimo punteggio per Elena Pappalardo a Siano

Elena Pappalardo di Siano ha ottenuto il massimo punteggio nel Sistema Nazionale di Valutazione dei dirigenti scolastici. Ha raggiunto 100100, un risultato che evidenzia il suo impegno e il riconoscimento ufficiale delle sue capacità. La sua performance mette in luce come il lavoro sul campo possa portare a risultati di eccellenza.

Ha ottenuto il punteggio massimo di 100100 nel Sistema Nazionale di Valutazione dei dirigenti scolastici, Elena Pappalardo. “Questo importante traguardo non è solo un numero, ma il riconoscimento di una guida autentica, fatta di competenza, dedizione, passione e amore sincero per la scuola e per.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Sistema Nazionale di Valutazione Valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici: e-mail di notifica dal 6 febbraio, dieci giorni per il contraddittorio. NOTA rilascio nuove funzionalità Il Ministero dell’Istruzione ha inviato le prime e-mail di notifica ai dirigenti scolastici per la valutazione dei risultati. Formazione e valutazione per i neo dirigenti scolastici: ecco le LINEE OPERATIVE per il 2025/26 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sistema Nazionale di Valutazione Argomenti discussi: Valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici: e-mail di notifica dal 6 febbraio, dieci giorni per il contraddittorio. NOTA rilascio nuove funzionalità; Valutazione dei dirigenti scolastici 2024/2025. Il MIM comunica le modalità di restituzione dei risultati; Valutazione dirigenti scolastici 2024/25, al via le nuove funzionalità della piattaforma; Nota MIM prot. N. 28534 del 5 febbraio 2026. Valutazione dirigenti scolastici 2024/25, al via le nuove funzionalità della piattaformaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente aggiornato le procedure relative al Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025. A ... tecnicadellascuola.it Istruzione: approvato il decreto sul Servizio nazionale di valutazioneIl Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri, su proposta del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Letizia Moratti, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto ... vita.it Sarà collegato al polo greco di intelligenza artificiale e sfrutterà la potenza di calcolo del sistema nazionale greco DAIDALOS. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.