Valtellina valanga travolge e uccide due giovani

Due persone sono morte dopo esser state travolte da una valanga sul versante sud ovest del Monte Cornaccia, nel territorio di Valdidentro, in Valtellina. Secondo quanto riferisce Areu, le vittime sono un uomo e una donna, non ancora identificati ma di età tra i 20 e i 30 anni. Sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco di Sondrio e due elicotteri di soccorso decollati da Sondrio e Bergamo. Al 17 febbraio 2026 erano 23 le vittime da valanga sulle montagne italiane nel corso della stagione invernale. Specialmente questo mese si è registrato un picco di 11 morti in 7 giorni. Le recenti nevicate e le cime spazzate dal vento su strati interni deboli hanno creato condizioni particolarmente rischiose lungo l’intera fascia alpina specialmente al confine con Francia, Svizzera e Austria. 🔗 Leggi su Open.online

Valanga travolge e uccide due persone in Valtellina: morti Sebastiano Erba e Alfio MuscettiSebastiano Erba e Alfio Muscetti avevano 35 e 46 anni: con loro un uomo rimasto gravemente ferito.

Valtellina, tragedia sul fuoripista: valanga uccide due sciatori, un ferito grave in ospedale. Indagini in corso.La Valtellina è teatro di una tragedia che ha visto perdere la vita due sciatori, travolti da una valanga questo sabato 7 febbraio.

