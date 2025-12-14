Rana Verona – Valsa Group Modena 1-3 | Grande colpo dei gialli

Il Valsa Group Modena ottiene una vittoria importante espugnando il campo di Verona, concedendo soltanto un set ai padroni di casa. Con questa prestazione, i gialli riducono significativamente la distanza in classifica dagli scaligeri, rafforzando la propria posizione nella stagione. Una sfida che evidenzia la determinazione e la crescita della squadra modenese.

Modena espugna Verona, concedendo solo un set. Vittoria importante che riduce la distanza in classifica proprio con gli scaligeri. Modena comincia il match con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba-Porro in posto 4, Mati-Sanguinetti al centro e Perry libero. Verona schiera. Modenatoday.it

