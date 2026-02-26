Usa-Iran, a Ginevra si tratta per evitare il conflitto

A Ginevra si svolgono i colloqui tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, con l’obiettivo di prevenire un conflitto. Le discussioni arrivano dopo un ciclo di incontri in cui le parti cercano di trovare un’intesa che possa fermare l’escalation. Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni, mentre Teheran si mostra speranzosa di raggiungere un accordo che possa portare a una soluzione duratura.

A Ginevra il terzo round di colloqui sul nucleare fra le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Iran. Dagli Usa nuove sanzioni, Teheran ottimista su un accordo.

Ginevra: l’ultima chance per evitare la guerra Iran-USAL'ex vice presidente iraniano per gli Affari Strategici, Sasan Karimi, lancia un messaggio di cautela e speranza in vista dei cruciali colloqui di...

Usa e Iran all’ultima chance per evitare la guerra. Ma il vertice previsto a Ginevra è già a rischio flopSe il buongiorno si vede dal mattino, allora quella odierna sarà una giornata carica di tensione, con il nuovo round negoziale tra Usa e Iran per...

Usa-Iran, tensione a Ginevra: Witkoff e Kushner delusi da colloqui con Teheran. Ecco le richiesteA Ginevra va in scena l'ultima occasione per evitare un intervento Usa in Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Jared Jushner e Steve Witkoff, sarebbero rimasti delusi dalle ... ilmessaggero.it

Iran, conclusi i colloqui a Ginevra. Axios: Witkoff e Kushner delusi. LIVEI colloqui tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi con significativi progressi. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr Albusaidi, che ha condotto la mediazione tra le due parti nel ... tg24.sky.it

Il prezzo per non attaccare. Usa-Iran al tavolo, Teheran tenta la carta del business (di N. Boffa) x.com

