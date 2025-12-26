Ragazzo fa razzie al Civile poi cerca di rubare un' ambulanza per scappare

Un episodio davvero fuori dal comune ha scosso la sera di Natale all’ospedale Civile di Brescia: un giovane di 29 anni, residente in città e con numerosi precedenti penali, ha tentato di rubare un’ambulanza poco dopo essere stato dimesso da un ambulatorio.Secondo quanto ricostruito dagli agenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

