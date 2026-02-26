Un nuovo caricatore wireless si fa notare sul mercato grazie alla sua funzionalità 2-in-1 e alla potenza di 15W, offrendo una soluzione pratica per ricaricare più dispositivi contemporaneamente. La promozione attuale permette di acquistarlo a un prezzo scontato del 35%, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca efficienza e convenienza. La proposta si rivolge a chi desidera semplificare le proprie operazioni quotidiane di ricarica.

l’innovazione nel campo della ricarica wireless si concretizza con il nuovo caricatore qi2 15w wireless 2-in-1, pensato per offrire maggiore comodità e versatilità in un unico oggetto. l’elemento distintivo risiede nel sistema magnetico che permette di allineare efficacemente lo smartphone, accompagnato da una seconda superficie di ricarica dedicata agli auricolari o ad altri accessori. una proposta pronta all’uso per chi cerca efficienza, design essenziale e compatibilità con i dispositivi qi2. il dispositivo integra una base magnetica per telefono e una seconda pad di ricarica che raggiunge fino a 5w, pensata soprattutto per auricolari wireless. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Ugreen qi2 15w wireless charger 2-in-1 sconto 35%

Leggi anche: Caricatore wireless magnetico qi2 samsung fughe sul galaxy s26 non si fermano

Galaxy s26 ricarica cablata e wireless più veloci ma dovrai procurarti magneti qi2la gamma samsung galaxy s26 introduce significativi aggiornamenti nelle capacità di ricarica, con miglioramenti evidenti sia nella ricarica cablata...

Qi2 25W is HERE! Belkin UltraCharge Pro 3-in-1 Unboxing & First Impressions!

Ugreen MagFlow Qi2, ricarica conveniente e veloce a solo 26,99€Se vi serve una base di carica compatta da viaggio, perfetta per accompagnare un iPhone anche di recente generazione e con la quale ricaricare anche altri dispositivi, date un’occhiata al Ugreen ... macitynet.it

Ugreen MagFlow Qi2 3-In-1 Charger Station For iPhone 16Forbes contributors publish independent expert analyses and insights. Technology journalist specializing in audio, computing and Apple Macs. If you own an iPhone 16 then you may be likely to own an ... forbes.com