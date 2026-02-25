Galaxy s26 ricarica cablata e wireless più veloci ma dovrai procurarti magneti qi2

la gamma samsung galaxy s26 introduce significativi aggiornamenti nelle capacità di ricarica, con miglioramenti evidenti sia nella ricarica cablata sia in quella senza fili, pur mantenendo l’assenza di magneti qi2 integrati. l’analisi seguente sintetizza le velocità ufficiali per i tre modelli e ne descrive le implicazioni pratiche per accessori e utilizzo quotidiano. le informazioni evidenziano anche le condizioni di pre-ordine e la disponibilità commerciale. in dotazione è presente un cavo aggiornato in grado di supportare velocità superiori, ma non è incluso un caricatore nella confezione. in questo ambito, la serie non integra magneti qi2, ma migliora comunque le prestazioni senza fili rispetto al passato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy S26: Samsung adotta Qi 2.2.1, ricarica wireless potenziata ma senza magneti integrati nel dispositivo.

Galaxy s26 senza magneti qi2: cosa significa per te

