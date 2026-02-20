La guerra in Ucraina: missili su Kharkiv e attacco con centinaia di droni in almeno 14 località. Servizio di Federico Plotti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

Argomenti discussi: Le notizie di mercoledì 11 febbraio sul conflitto in Ucraina; Ucraina: il 17 o 18 nuovo round in Usa per l'accordo di pace . Da Ue ok per i 90 miliardi a Kiev. - Zelensky: Voglio una data precisa per l'adesione dell'Ucraina all'Ue; Armi all’Ucraina: via libera alla fiducia alla Camera, anche i vannacciani la votano; Zelensky: Round di colloqui con la Russia il 17 o 18 febbraio negli Usa | Via libera dall'Eurocamera al prestito da 90 miliardi per l'Ucraina.

Ucraina sotto attacco nella notte: droni e missili su Kiev, Kharkiv e DniproRaid notturni colpiscono diverse città ucraine, mentre Mosca accusa Kiev di attacchi contro civili e infrastrutture sanitarie in territorio russo ... ilsole24ore.com

Ucraina, nuovi attacchi russi su Kharkiv e OdessaLe forze russe hanno colpito per la seconda notte consecutiva Kharkiv, lanciando due attacchi missilistici. E anche Odessa è finita nuovamente sotto le ... avvenire.it

