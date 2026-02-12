Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend di febbraio a Como e dintorni

Questo fine settimana a Como si svolgono diverse attività, anche se il meteo non è dalla nostra parte. Le previsioni parlano di pioggia, ma ci sono anche spazi all’interno dove poter trascorrere il tempo. La città si anima comunque, con eventi e appuntamenti da non perdere, perfetti per chi vuole evitare il maltempo e godersi il weekend.

Terzo weekend di febbraio con il meteo che promette un po' di pioggia, ma anche sole e vento. Ecco dunque i nostri suggerimenti “indoor” per questo fine settimana in città. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni. Dopo il successo dello scorso anno, il Teatro Sociale di Como conferma la programmazione TSC Club. TSC CLUB è una rassegna di concerti, a cui il pubblico assisterà in palcoscenico con la possibilità di sorseggiare un drink durante la performance, come un vero music club, ma all’interno della magica atmosfera di un teatro dell’800. Un’anteprima di questa rassegna si avrà domenica 15 febbraio, alle ore 18.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Weekend

Questo primo weekend di febbraio a Como si presenta con il cielo che si apre al sole, anche nella domenica.

Ecco gli eventi e le iniziative da non perdere nel weekend a Como, nel primo fine settimana del 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tragedy is the chronicle of defiance against FATE | IDEAS and MYTHS [III] Written in the Stars·Fate

Ultime notizie su Como Weekend

Argomenti discussi: Carnevale a Trento, tutti gli appuntamenti in programma; Tutti gli appuntamenti dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026; Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Sala Ragazzi: gli appuntamenti da gennaio a marzo.

Tutti gli appuntamenti di oggi, domenica 8 febbraio, in città e in provinciaOGGI IN CITTA' MP Festival – Ricostruire le idee The Hub - via Zerbini 10/E, dalle 11 Oggi seconda e ultima giornata di «MP Festival – Ricostruire le idee», il festival politico-culturale promosso dal ... gazzettadiparma.it

Notti al museo per giocare, emozionarsi e conoscere. Gli appuntamenti da non perdereDormire in un museo, esplorarlo quando cala il silenzio, sentirsi piccoli esploratori per una notte: le Notti al Museo sono esperienze uniche che uniscono gioco, scoperta e meraviglia. Ecco alcuni app ... corriere.it

Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti in programma per la settimana dal 16 al 22 febbraio in Bassa Valtellina! Scopri di piùhttps://portedivaltellina.it/eventi/ - facebook.com facebook