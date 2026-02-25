Tommaso Andreuzza precipita da un' altezza di 20 metri nel cantiere navale Fincantieri e muore a 27 anni

MONFALCONE (GORIZIA) - Ancora un infortunio sul lavoro dall'esito drammatico: l'incidente sul lavoro è avvenuto nei cantieri navali di Monfalcone dove un giovane operaio è morto per le gravissime ferite riportate dopo una caduta da un'altezza stimata di venti metri. L'incidente mortale si è verificato all'interno dello stabilimento di Fincantieri. Deceduto un operaio 27enne italiano Giovane ma esperto. Così viene ricordato Tommaso Andreuzza, di 27 anni residente a Trieste, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto stamani in Fincantieri. Secondo una ricostruzione più dettagliata, il giovane era impegnato in attività manutentive sul tetto di un capannone all'interno del cantiere di Monfalcone di Fincantieri. Le riparazioni era necessarie dopo che una intensa grandinata in autunno aveva causato danni. La ditta per la quale lavorava, Inquota, esegue tutti i tipi di intervento, potatura e abbattimento alberi, lavori alle facciate o ai balconi, installazione linee vita, carotaggi aerei e altro. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Leggi anche: Operaio precipita nel cantiere navale Fincantieri da un'altezza di 20 metri e muore a 27 anni

Leggi anche: Operaio precipita da un'altezza di 20 metri nel cantiere navale Fincantieri e muore a 27 anni