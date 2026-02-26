Nella puntata di "Realpolitik" di mercoledì 25 febbraio si affronta il tema della crescita costante del business legato alla gravidanza e ai primi mesi di vita dei bambini, un settore che negli ultimi anni ha conosciuto un’espansione significativa., L’inviata del programma entra dietro le quinte di un servizio fotografico dedicato alle future mamme e ai neonati, mostrando pancioni decorati, set studiati nei minimi dettagli e parlando con un fotografo specializzato in questo tipo di ritratti., "Di solito immortaliamo le donne in dolce attesa oppure i bambini entro i primi venti giorni, quando sono particolarmente flessibili", spiega il professionista, ricordando come questo mercato sia cambiato nel tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tra pancioni decorati e set fotografici, così la gravidanza diventa un business

Realpolitik TV. . Gravidanze alla moda tra pancioni decorati e set fotografici Francesca Bubba a #Realpolitik: "La maternità è un'esperienza viva e in evoluzione" - facebook.com facebook