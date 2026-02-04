Sanremo 2026 l’azzardo dei duetti | tra attori e Belve il palco diventa un set

La quarta serata del Festival di Sanremo si trasforma in un vero e proprio spettacolo tra cinema, gossip e televisione. Sul palco, attori come Belén e le conduttrici Fagnani e Santamaria si alternano in duetti che sembrano più scene di un set cinematografico che esibizioni musicali. La scelta di coinvolgere personaggi non strettamente legati al mondo della musica crea sorpresa e qualche critica tra il pubblico. La serata si presenta come un esperimento audace, che mescola generi e ruoli in modo inedito per attirare l’attenzione.

Belén, Fagnani e Santamaria: quando la quarta serata diventa un crossover tra cinema, gossip e TV Scorrere i nomi dei. Scorrere i nomi dei trenta brani provoca un misto di euforia e pura curiosità. La domanda sorge spontanea: cosa ci fanno Francesca Fagnani e Belén Rodríguez in gara, seppur come ospiti? La "belva" nazionale si ritroverà faccia a faccia con Fulminacci sulle note di "Parole parole". Vedere la giornalista più temuta d'Italia alle prese con un pilastro della canzone, senza poter sfoderare l'agenda rossa per fare domande scomode, è il vero corto circuito di questa edizione. Dall'altra parte abbiamo Samurai Jay che, supportato dalla tromba di Roy Paci, schiera nientemeno che Belén Rodríguez per "Baila morena".

