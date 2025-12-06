Tiro a segno Inder Singh Suruchi ed Hu Kai si impongono nella pistola da 10 metri nella Finale di Coppa del Mondo

Si completano le specialità da 10 metri della Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Doha, in Qatar: nelle gare della pistola, in cui non c’erano italiani qualificati, si registrano i successi dell’ indiana Inder Singh Suruchi e del cinese Hu Kai. Nella pistola ad aria compressa da 10 metri femminile arriva la doppietta dell’India, con Inder Singh Suruchi che domina e firma il record del mondo della categoria junior con 245.1, battendo nel duello conclusivo la connazionale Sainyam Sainyam, seconda a quota 243.3, mentre sale sul gradino più basso del podio la cinese Yao Qianxun, uscita di scena in terza posizione con 219. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, Inder Singh Suruchi ed Hu Kai si impongono nella pistola da 10 metri nella Finale di Coppa del Mondo

Argomenti simili trattati di recente

Le feste si avvicinano… e il regalo perfetto è più vicino di quanto pensi! Non sai ancora cosa mettere sotto l’albero? All’Oasi Il Tiro a Segno abbiamo l’idea che farà brillare gli occhi di chi ami! Regala un BUONO REGALO dell’Oasi Il Tiro a Segno! - facebook.com Vai su Facebook

Tiro a segno, Inder Singh Suruchi ed Hu Kai si impongono nella pistola da 10 metri nella Finale di Coppa del Mondo - Si completano le specialità da 10 metri della Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Doha, in Qatar: nelle gare della pistola, in ... Come scrive oasport.it

Tiro a segno: Assoluti; titolo italiano per Weithaler e Spinella - A Bologna sono in corso gli Assoluti di tiro a segno, che oggi hanno avuto la visita di un'ospite d'eccezione, il tre volte oro olimpico Niccolò Campriani, attuale direttore del programma degli Sport ... Scrive ansa.it

Il tiro a segno spezzino torna dagli Italiani con due titoli - La compagine del tiro a segno della Spezia è rientrata soddisfattissima dai Campionati italiani svoltisi a Tor di Quinto a Roma. Secondo msn.com