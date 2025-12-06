Tiro a segno Inder Singh Suruchi ed Hu Kai si impongono nella pistola da 10 metri nella Finale di Coppa del Mondo

Si completano le specialità da 10 metri della Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso a Doha, in Qatar: nelle gare della pistola, in cui non c’erano italiani qualificati, si registrano i successi dell’ indiana Inder Singh Suruchi e del cinese Hu Kai. Nella pistola ad aria compressa da 10 metri femminile arriva la doppietta dell’India, con Inder Singh Suruchi che domina e firma il record del mondo della categoria junior con 245.1, battendo nel duello conclusivo la connazionale Sainyam Sainyam, seconda a quota 243.3, mentre sale sul gradino più basso del podio la cinese Yao Qianxun, uscita di scena in terza posizione con 219. 🔗 Leggi su Oasport.it

