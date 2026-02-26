Tim torna a remunerare i suoi soci. Quest’anno lo fa con un buyback e nel 2027 ci sarà anche un dividendo. "Per il quarto anno consecutivo i risultati sono stati pienamente in linea con le previsioni, un risultato senza precedenti nella storia recente di Tim e una chiara testimonianza della coerenza della nostra esecuzione" spiega l’ad Pietro Labriola commentando con gli analisti ricavi, Ebitda e generazione di cassa. Ora Tim è "operativamente disciplinata, strategicamente coerente e finanziariamente prevedibile. Stiamo iniziando un secondo viaggio, la parte dura del lavoro inizia adesso". Il nuovo piano, a cui il manager sta lavorando,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tim, nel 2027 torna il dividendo. L’ad: "Nuovo piano dopo l’estate"

Tim cook piano di successione entro il 2027 e perdita di talenti in appleIn data 5 febbraio 2026, Apple ha convocato un’assemblea generale interna per esporre linee guida e scenari futuri.

Leggi anche: Il tram 19 torna a Prati: nuovo capolinea in viale delle Milizie nel 2027

Temi più discussi: Tim, nel 2027 torna il dividendo. L’ad: Nuovo piano dopo l’estate; Tim prepara un buyback da 400 milioni e raggruppa le azioni. Possibile il ritorno al dividendo nel 2027; Tim, la promessa di Labriola: I dividendi nel 2027; Tim, Labriola: nuovo piano dopo l’estate. Sinergie con Poste senza impatti 2026, dividendo da 500 milioni nel 2027.

Tim, nel 2027 torna il dividendo. L’ad: Nuovo piano dopo l’estateTim torna a remunerare i suoi soci. Quest’anno lo fa con un buyback e nel 2027 ci sarà anche ... msn.com

TIM annuncia raggruppamento azioni e buybackLa Telco guidata da Pietro Labriola conferma il ritorno di una remunerazione attraente per gli azionisti dopo aver centrato gli obiettivi nel 2025 e confermato la guidance sul 2026 ... quifinanza.it

Il momento TIM che perde l'AI e torna al karaoke semplice del pubblico dopo le polemiche sulle papere #Sanremo2026 x.com

TIM torna a restituire valore agli azionisti e mira a stabilizzare il titolo con un #raggruppamento azionario 1 a 10, che sarà votato il 15 aprile. L’operazione, che mira a ridurre il capitale sociale e la conversione delle azioni di risparmio, ha come obiettivo quell - facebook.com facebook