Tenta di bruciare la ex | 9 anni di carcere

"Adesso moriamo insieme" e aveva cosparso di alcol la compagna seduta al tavolo e poi aveva appiccato il fuoco. Per questa vicenda, accaduta nella notte tra il 27 e il 28 aprile in un’abitazione in via Damiano Chiesa a Sesto San Giovanni, un marocchino di 37 anni è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio premeditato nel processo con il rito abbreviato davanti alla gup del Tribunale di Monza Angela Colella. Il pm aveva chiesto la pena di 14 anni, ma la giudice ha concesso le attenuanti generiche. La vittima, una tunisina coetanea, si è costituita parte civile al processo e ha ottenuto una provvisionale di 20mila euro sul risarcimento dei danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Era stata trasportata all'ospedale Niguarda dove i medici le avevano diagnosticato ustioni di primo e secondo grado a petto, addome e braccia guaribili in 40 giorni, anche se non è escluso che possa

