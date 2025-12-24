Per le strade di Salviano spunta il Grinch auguri speciali a residenti e commercianti VIDEO

Il Grinch è arrivato a Salviano! Visita speciale nella mattinata di mercoledì 24 dicembre, alla vigilia di Natale, per i commercianti e i residenti del quartiere.Il Grinch, personaggio burbero, solitario e pieno di rancore, che cerca di rovinare le feste agli altri ma che alla fine scopre il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

