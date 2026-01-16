Stipendio gennaio 2026 docenti e ATA visibile il cedolino con gli aumenti Adesso si può controllare il dettaglio

Da oggi, venerdì 16 gennaio 2026, è possibile consultare il cedolino dello stipendio di gennaio nell’area riservata di NoIPA. La visualizzazione riguarda docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino a giugno o agosto 2026. È disponibile il dettaglio degli aumenti salariali e delle voci che compongono la retribuzione di questo mese.

Dal pomeriggio di oggi venerdì 16 gennaio il cedolino della mensilità di gennaio 2026 è visibile nell'area riservata di NoIPA per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

