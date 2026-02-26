Uno spot, nella seconda serata di Sanremo 2026, scatena il sospetto. O meglio: il delirio. Al centro della vicenda, ancrao una volta, c'è Stefano De Martino. All’Ariston tutto scorre secondo copione, con Carlo Conti impegnato a tenere serrati i tempi per chiudere la puntata senza sforare. Ma mentre la gara entra nel vivo, è una pausa pubblicitaria a catalizzare l’attenzione social. Durante la serata va in onda la clip che annuncia il ritorno di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 di nuovo in palinsesto da mercoledì 4 marzo 2026. Protagonista dello spot è proprio De Martino, volto ormai consolidato della Rai. Bastano pochi secondi per accendere X. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sanremo 2026, lo spot di Stefano De Martino è una sentenza: "Ecco cosa significa"

Una conduttrice vorrebbe presentare Sanremo con Stefano De Martino: ecco chi èUna conduttrice televisiva ha rivelato il suo sogno professionale: affiancare Stefano De Martino alla guida del Festival di Sanremo.

"Lo farò io in diretta": Stefano De Martino spiazza tutti, ecco cosa succederà ad Affari TuoiDopo il successo dello speciale Lotteria Italia, Affari tuoi rilancia con un evento unico: il 13 febbraio andrà in onda lo speciale Nella buona e...

Temi più discussi: Sanremo, lo spot Sip anni '90 e Massimo Lopez: l'incrocio speciale al Festival; Tutti gli spot di Sanremo 2026: i brand e le migliori pubblicità del Festival; Sanremo 2026, listini pubblicitari da record. Uno spot vale fino a 2 milioni; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival.

Sanremo 2026, le pagelle della seconda serata. Fulminacci tra ironia e malinconia (9), Fedez&Masini da radio (6), Ermal Meta come Ghali (7), Levante a metà (6)Dopo il debutto di martedì sera, Carlo Conti e Laura Pausini tornano sul palco dell'Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: al loro fianco, come co-conduttori, ... leggo.it

Sanremo 2026, pagelle look della seconda serata. Levante sirena acquamarina (9), Lauro menzione d'onore, Fulminacci laureando (7), Dargen indossa il tappeto (N.C.)Il grande assente della prima serata di Sanremo 2026 è stato il colore. Chi si aspettava di vedere look scintillanti sarà rimasto deluso di fronte a tutto quel nero funereo e ... leggo.it

Cosa ne pensate del video-spot di Regione Liguria per il Festival di Sanremo - facebook.com facebook

In occasione di #Sanremo, TIM ha rispolverato lo storico spot anni '90 in cui Massimo Lopez condannato a morte si sottrae al plotone di esecuzione con una telefonata che gli allunga la vita. L'ad Labriola ci ha spiegato perchè @GruppoTIM x.com