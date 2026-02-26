Indagine della Squadra Mobile di Milano: accertate oltre mille cessioni di droga, a tutte le ore, per un giro di affari di diverse centinaia di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spaccio di cocaina, sgominata banda di albanesi: 4 arresti

Spaccio di cocaina a Bologna: sgominata la banda dell’auto gialla / VideoBologna, 27 dicembre 2025 – Erano al servizio di un’associazione a delinquere dedita allo spaccio.

Banda di ladri albanesi sgominata a VeronaLa Squadra Mobile di Verona ha messo fine alle scorribande di una banda di quattro cittadini albanesi, età compresa tra i 25 e i 28 anni, tutti con...

Discussioni sull' argomento Spaccio no stop di cocaina e hashish, sgominata rete di pusher; Scacco allo spaccio di eroina e cocaina in Abruzzo: venti misure cautelari, sequestrati 30 chili di droga e 100mila euro; Casal di Principe, 38enne arrestato per detenzione e spaccio di cocaina; Traffico di cocaina nel Salento: 21 indagati dalla Dda di Lecce.

Spaccio di droga, sgominato gruppo di criminali extracomunitari: 7 arresti e 10 misure cautelari. Giro d'affari da 70mila euroTRIESTE - La polizia di Stato ha dato esecuzione a dieci ordinanze applicative di misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Trieste su ... msn.com

I dettagli del blitz che ha svelato la rete di spaccio della cocaina e il rifornimento all'ingrosso dell'eroina nel Foggiano Operazione antidroga Rondò: nomi e ruoli degli arrestati - facebook.com facebook