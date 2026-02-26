Sostegno alle pluriclassi dei comuni montani | le risorse a disposizione per quelle piacentine
La Regione ha approvato un nuovo bando destinato ai Comuni montani, singoli o in collaborazione, per sostenere le scuole con classi multiple. L’obiettivo è finanziare progetti innovativi rivolti agli studenti delle scuole primarie nelle aree più remote, in vista dell’anno scolastico 20252026. La misura mira a migliorare le condizioni di apprendimento e a incentivare soluzioni educative adatte alle esigenze delle comunità locali.
🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
