Sostegno alle pluriclassi dei comuni montani | le risorse a disposizione per quelle piacentine

La Regione ha approvato un nuovo bando destinato ai Comuni montani, singoli o in collaborazione, per sostenere le scuole con classi multiple. L’obiettivo è finanziare progetti innovativi rivolti agli studenti delle scuole primarie nelle aree più remote, in vista dell’anno scolastico 20252026. La misura mira a migliorare le condizioni di apprendimento e a incentivare soluzioni educative adatte alle esigenze delle comunità locali.