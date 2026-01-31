napoli approva il triennio 2026 28 con aumenti per servizi sociali e patrimonio culturale

Il Consiglio comunale di Napoli ha dato il via libera al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. La delibera prevede aumenti di fondi per i servizi sociali, l’istruzione e la cultura, anche se i costi generali sono stati contenuti. La città si prepara a investire di più in settori chiave, puntando su welfare e patrimonio culturale.

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 con un piano di spesa che, nonostante un generale contenimento della spesa corrente, prevede un aumento significativo per settori strategici come il welfare, l’istruzione e la cultura. L’approvazione è avvenuta a maggioranza, con il voto contrario di Forza Italia e Fratelli d’Italia e l’astensione di Toti Lange del Misto. Il documento, redatto in linea con il Piano di riequilibrio pluriennale, evidenzia una riduzione della spesa corrente da 1,387 miliardi nel 2021 a 1,296 miliardi nel 2028, frutto di una gestione più efficiente dei debiti fuori bilancio, di minori costi per locazioni passive e di un miglioramento della riscossione dei crediti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

