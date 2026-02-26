I servizi infermieristici a domicilio sono sempre più richiesti da chi necessita di assistenza sanitaria senza dover spostarsi. Questa modalità permette di ricevere cure professionali direttamente a casa, offrendo supporto a persone anziane, disabili o con malattie croniche. La presenza di operatori qualificati garantisce un intervento tempestivo e personalizzato, migliorando la qualità della vita di chi ne usufruisce.

I servizi infermieristici a domicilio rappresentano oggi una risposta concreta ed efficace alle esigenze sanitarie di persone anziane, pazienti cronici, disabili o chiunque necessiti di cure professionali direttamente nella propria abitazione. Questa forma di assistenza sanitaria domiciliare consente di ricevere prestazioni qualificate senza doversi recare in ospedale o in ambulatorio, migliorando la qualità della vita del paziente e riducendo stress e disagi legati agli spostamenti. I servizi infermieristici a domicilio comprendono un insieme di prestazioni sanitarie erogate da infermieri professionali direttamente a casa del paziente. Si tratta di interventi personalizzati, pianificati in base alle reali necessità cliniche e svolti nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La proposta del Presidente di Enpapi: "Servizi infermieristici dentro i LEA e i LEP"Roma, 8 gennaio 2026 - "Le prestazioni infermieristiche dovrebbero rientrare nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e nei LEP (Livelli Essenziali...

Servizi infermieri a domicilio, modello integrativo a CameranoUn progetto pilota a Camerano (Ancona): i residenti potranno beneficiare di un contributo economico che coprirà, in quota parte, una serie di servizi infermieristici a domicilio; i beneficiari ... ansa.it

Viva Care, il nuovo servizio infermieristico a domicilioUna visita domiciliare alla settimana da parte di un'infermiera libera professionista che si muove con la ebike e con un kit di telemedicina. A casa dell'anziano o del malato può effettuare un ... rainews.it