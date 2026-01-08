Il Presidente di Enpapi propone di includere i servizi infermieristici nei LEA e nei LEP, al fine di migliorare l'accesso alle prestazioni e ottimizzare le risorse sanitarie. Questa iniziativa mira a ridurre tempi di attesa e contenere i costi nel sistema sanitario, garantendo una più ampia copertura delle prestazioni infermieristiche essenziali per i cittadini.

Roma, 8 gennaio 2026 - "Le prestazioni infermieristiche dovrebbero rientrare nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e nei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) per ridurre costi e liste d'attesa". La richiesta è stata lanciata dal presidente di Enpapi, l'Ente previdenziale e assistenziale della professione infermieristica, Luigi Baldini nel corso di un'audizione tenutasi nella mattinata di giovedì 8 gennaio tra le aule della commissione Affari costituzionali al Senato. "Estendere servizi infermieristici a tutta la popolazione". “Per garantire la reale equità del servizio sanitario nazionale è necessario che le prestazioni infermieristiche rientrino nei Lea e successivamente nei Lep - ha dichiarato Baldini nel corso dell'appuntamento -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La proposta del Presidente di Enpapi: "Servizi infermieristici dentro i LEA e i LEP"

