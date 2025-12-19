Serie A 16° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le partite

La 16ª giornata di Serie A si avvicina, portando entusiasmo e attesa tra i tifosi italiani. Mentre a Riad si disputa la Supercoppa Italiana, le squadre del massimo campionato si preparano a scendere in campo tra sabato e domenica, con probabili formazioni, orari e dirette da seguire attentamente. Un weekend ricco di emozioni che promette sfide appassionanti e colpi di scena in vista della fine del girone di andata.

© Sport.quotidiano.net - Serie A, 16° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite Milano, 19 dicembre 2025 - Mentre a Riad, in Arabia Saudita, ci si gioca la Supercoppa Italiana, la Serie A si appresta a vivere la sua 16° giornata, che si svilupperà nelle giornate di sabato e domenica. A inaugurare il turno sarà la sfida fra Lazio e Cremonese, che anticiperà il piatto più gustoso: Juventus-Roma. I bianconeri si presentano all'appuntamento con quattro punti di ritardo in classifica. Domenica invece i fari saranno puntati soprattutto su Firenze, dove la Viola non può permettersi errori contro l' Udinese. Sempre in chiave salvezza, punta al colpaccio il Pisa, ospite del Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Serie A oggi al via l’11esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite in tv Leggi anche: Serie B, settima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie A, 16° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le partite - In programma sei match, mentre le altre saranno recuperate a metà gennaio ... sport.quotidiano.net

Probabili formazioni 16^ giornata Serie A + KIT fantacalcio + ULTIME dai CAMPI - Archiviato il 15° turno di Serie A, occhio alla prossima 16^ giornata di campionato, la quale ... fantamaster.it

Consigli fantacalcio, 11 BIG per la 16^ giornata - Ecco gli 11 BIG da schierare in questo turno di Serie A, consulta i nostri consigli! fantamaster.it

SERIE C1 - GIORNATA 10 CCC- Domus Futsal Perdaxius Sabato 20 Dicembre ore 18 Palazzetto Bia Nuraminis Serramanna Forza CCC #seriec1 #stagione202526 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.