Scream 7 ecco chi doveva interpretare Ghostface prima che Melissa Barrera venisse licenziata

Prima che l'attrice venisse licenziata e il film completamente riscritto a causa del cambio alla regia, il personaggio iconico del franchise doveva essere interpretato da qualcun altro La storia della saga di Scream sarebbe proseguita in modo molto diverso se Melissa Barrera non fosse stata licenziata prima della produzione del settimo capitolo in uscita nel 2026. Skeet Ulrich, che nel primo film interpretava uno dei due Ghostface originali insieme a Stu Macher di Matthew Lillard, è tornato nel revival del 2022 come una sorta di guida spirituale contorta per Sam Carpenter (Melissa Barrera), che si è rivelata essere la figlia del suo personaggio, Billy Loomis. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Scream 7, ecco chi doveva interpretare Ghostface prima che Melissa Barrera venisse licenziata

