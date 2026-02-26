Schlein attacca la maggioranza | Vertice notturno? Convinti parlassero di salari invece vogliono eleggere da soli il Capo dello Stato

Questa notte si è svolto un incontro tra i rappresentanti della maggioranza politica, suscitando molte attese e speculazioni. La discussione, che ha attirato l’attenzione dei media, si è concentrata sui temi di attualità economica e politica, senza che siano stati resi pubblici i dettagli degli argomenti trattati. La vicenda continua a suscitare reazioni e interrogativi tra il pubblico.

"Questa notte c'è stato un vertice tra le forze di maggioranza, speravamo fosse sui salari degli italiani, speravamo che fosse sul calo da più di 30 mesi della produzione industriale. E invece no, il vertice era sulla legge elettorale, cioè sul garantire se stessi". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein commentando l'accordo tra i partiti di centrodestra sulla legge elettorale a margine di un evento a Roma. "Guarderemo il testo in ogni aspetto, dalle indiscrezioni di stampa però pare già un testo che può essere molto distorsivo della rappresentanza e con premi alti e senza limiti. Quindi, da questo punto di vista, rischiano di consegnare a chi può vincere le elezioni anche la possibilità di eleggere da solo il Presidente della Repubblica ".

