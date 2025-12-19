Manovra vertice serale tra Meloni Tajani e Salvini Schlein | Si è rotta la maggioranza| Pensioni le nuove regole e quelle che restano

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Critiche anche dal leader del Movimento 5 Stelle Conte: «Dopo aver già peggiorato la Fornero, il governo si è dovuto rimangiare alcune delle vergognose norme con cui uccideva il riscatto della laurea». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra vertice serale tra meloni tajani e salvini schlein si 232 rotta la maggioranza pensioni le nuove regole e quelle che restano

© Xml2.corriere.it - Manovra, vertice serale tra Meloni, Tajani e Salvini. Schlein: «Si è rotta la maggioranza»| Pensioni, le nuove regole e quelle che restano

Leggi anche: Schlein: «Meloni faceva la spavalda ma sulla manovra si è rotta la maggioranza» | Pensioni, le nuove regole e quelle che restano

Leggi anche: Manovra, Schlein: "Meloni sbandiera unità, ma la sua maggioranza si è rotta" – Il video

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

manovra vertice serale meloniVertice sulla manovra con Meloni, Tajani, Salvini e Giorgetti - A quanto si apprende, è in corso da poco una riunione a cui partecipano, fra gli altri la presidente del Consiglio Giorgia Mel ... espansionetv.it

manovra vertice serale meloniVertice di governo sulla manovra. Tajani: "Incomprensioni con la Lega, ma si approverà in tempo" - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, secondo quanto s ... huffingtonpost.it

manovra vertice serale meloniManovra, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Anche Giorgetti da Meloni - Giorgia Meloni chiama i suoi vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e al suo vice Maurizio Leo. repubblica.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.