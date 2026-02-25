Scaletta terza serata Sanremo 2026 | cantanti ospiti e voto giovedì 26 febbraio

In questa pagina trovi la scaletta della terza serata di Sanremo 2026 in modo rapido e chiaro: orari, dove vederla, ospiti e soprattutto ordine cantanti. L’ordine di esibizione viene comunicato a ridosso della diretta: qui troverai l’aggiornamento non appena disponibile. Giovedì 26 febbraio 2026 sul palco dell’Ariston si esibiranno i 15 dei 30 Big in gara che non si sono esibiti durante la seconda serata e, a seguire, va in scena la finale delle Nuove Proposte. Qui sotto trovi una guida completa e aggiornata alla terza serata del Festival di Sanremo 2026: chi canta, chi conduce, ospiti, collegamenti esterni, orari indicativi e come funziona la votazione. L’ordine di uscita ufficiale dei Big, quando comunicato, verrà riportato qui (articolo in aggiornamento). Indice. In breve: cosa devi sapere sulla terza serata. Chi conduce e chi sono gli ospiti della terza serata. A che ora inizia e a che ora finisce la terza serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

