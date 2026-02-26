Sayf barista per un giorno a Sanremo | Ce l' abbiamo la grappa?

Durante una visita a Sanremo, il cantante ha passato del tempo nel bar locale, mettendosi temporaneamente dietro il bancone. Con entusiasmo ha offerto caffè ai clienti, rispondendo con spontaneità a diverse richieste e scherzando con chi gli chiedeva una grappa. L’episodio ha mostrato un lato inedito dell’artista, lontano dal palco e dalla musica.

Oltre a essere protagonista sul palco dell'Ariston, Sayf si è rivelato anche un ottimo barista. Nel bar Santissimo di piazza San Siro a Sanremo, il cantante in gara con "Tu mi piaci tanto" si è divertito a servire caffè ai fan presenti, scherzando anche su una richiesta particolare.