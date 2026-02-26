Il Sassuolo si prepara a sfidare l’Atalanta con due ritorni importanti in campo: Nemanja Matic e Tarik Muharemovic sono stati reintegrati nella formazione titolare dopo aver terminato le squalifiche. La squadra si presenta al match con alcune variazioni, puntando sulla disponibilità di questi giocatori per affrontare una sfida difficile. La presenza dei due elementi cambia le scelte dell’allenatore in vista dell’incontro.

Emergenza Walukiewicz per Grosso: Coulibaly scalda i motori sulla fascia. Confermato il tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté. Il Sassuolo recupera i propri pilastri per il proibitivo incrocio interno contro l’Atalanta: Nemanja Matic e Tarik Muharemovic rientrano ufficialmente nelle rotazioni di Fabio Grosso dopo aver scontato i rispettivi turni di squalifica. Il ritorno del mediano serbo è destinato a ridisegnare gli equilibri del centrocampo neroverde, con Lipani pronto a scivolare in panchina per lasciare spazio all’esperienza dell’ex Roma. La stabilità difensiva sarà invece garantita dal rientro di Muharemovic, che si posizionerà al centro della retroguardia al fianco di Jay Idzes, riformando la coppia titolare necessaria per arginare il forcing offensivo della compagine orobica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Sassuolo-Atalanta: Matic e Muharemovic tornano titolari

Diretta Gol Serie A LIVE, Bologna Sassuolo 1-1, pareggia il Sassuolo con Muharemovic!Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabelline, risultate, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e...

Sassuolo Il metronomo Matic fermo due turnidi Stefano Fogliani SASSUOLO Si ferma dopo 23 gare consecutive e 2011 minuti in campo che ne fanno il giocatore di movimento più utilizzato da Fabio...

Atalanta-Sassuolo 0-3 #atalanta #sassuolo #seriea #calcio

Temi più discussi: Atalanta - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Le probabili formazioni della 26^ giornata; FOCUS LIVE Sassuolo-Hellas Verona: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse, probabili formazioni; L'esito degli esami di Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Sassuolo-Atalanta: torna Matic, Krstovic più di ScamaccaProbabili formazioni Sassuolo Atalanta - Dopo le imprese contro Napoli e Borussia Dortmund, l'Atalanta ripartirà dalla ... fantamaster.it

Da Juric a Palladino, col Sassuolo è un cerchio che si chiudeI neroverdi nel ruolo del doppio spartiacque stagionale: una partita storicamente di grande rilevanza nell'era recente per la Bergamo del pallone Berardi su rigore, Pinamonti e ancora Berardi. Il 9 no ... calcioatalanta.it

Special Pack 2 partite | Lazio-Atalanta e Lazio-Sassuolo Tutte le info! - facebook.com facebook

Sarà Matteo Marchetti dirigere #SassuoloAtalanta, 27^ giornata di #SerieAEnilive Scopri di più sulla designazione #ForzaSasol x.com