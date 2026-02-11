Nemanja Matic si prende una pausa forzata. Il centrocampista del Sassuolo si ferma per due turni dopo aver giocato 23 partite di fila, accumulando oltre 2000 minuti in campo. È il giocatore di movimento più presente in stagione, dietro solo a Jay Idzes. La sua assenza potrebbe pesare nelle prossime partite del club neroverde.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Si ferma dopo 23 gare consecutive e 2011 minuti in campo che ne fanno il giocatore di movimento più utilizzato da Fabio Grosso in stagione dopo Jay Idzes la corsa di Nemanja Matic. Attesa e temuta in egual misura, ieri è infatti arrivata la squalifica che toglie al 4-3-3 del Sassuolo e a Fabio Grosso, per la prima volta da agosto, uno dei suoi punti di riferimento. Due giornate di stop e 10mila euro di multa per il centrocampista serbo, prima ammonito e poi espulso poco prima dell’ora di gioco di Sassuolo-Inter. La colpa di Matic le proteste nei confronti degli ufficiali di gara: "già diffidato – si legge sul dispositivo – per avere per avere, al 9’ del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto un’espressione offensiva al Direttore di gara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sassuolo Il metronomo Matic fermo due turni

Approfondimenti su Sassuolo Matic

Il giudice sportivo ha sancito due turni di squalifica e una multa di 15.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Sassuolo Matic

Sassuolo, il metronomo Matic fermo due turniSi ferma dopo 23 gare consecutive e 2011 minuti in campo che ne fanno il giocatore di movimento più utilizzato da Fabio Grosso in stagione dopo Jay Idzes la corsa di Nemanja Matic. Attesa e temuta in ... msn.com

VOTI fantacalcio Sassuolo-Inter: riecco la ThuLa! Dimarco devastante, disastro Muric-MaticVoti fantacalcio Sassuolo Inter 24^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ... fantamaster.it

ULTIME DAI CAMPI #SassuoloInter Sassuolo Nei neroverdi saranno Berardi e Laurientè le ali d'attacco per innescare la punta Pinamonti, dalla panchina si tiene pronto Nzola. Metronomo di centrocampo sarà Matic, coadiuvato da Thorstvedt e Ko - facebook.com facebook