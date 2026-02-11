Sassuolo Il metronomo Matic fermo due turni
Nemanja Matic si prende una pausa forzata. Il centrocampista del Sassuolo si ferma per due turni dopo aver giocato 23 partite di fila, accumulando oltre 2000 minuti in campo. È il giocatore di movimento più presente in stagione, dietro solo a Jay Idzes. La sua assenza potrebbe pesare nelle prossime partite del club neroverde.
di Stefano Fogliani SASSUOLO Si ferma dopo 23 gare consecutive e 2011 minuti in campo che ne fanno il giocatore di movimento più utilizzato da Fabio Grosso in stagione dopo Jay Idzes la corsa di Nemanja Matic. Attesa e temuta in egual misura, ieri è infatti arrivata la squalifica che toglie al 4-3-3 del Sassuolo e a Fabio Grosso, per la prima volta da agosto, uno dei suoi punti di riferimento. Due giornate di stop e 10mila euro di multa per il centrocampista serbo, prima ammonito e poi espulso poco prima dell’ora di gioco di Sassuolo-Inter. La colpa di Matic le proteste nei confronti degli ufficiali di gara: "già diffidato – si legge sul dispositivo – per avere per avere, al 9’ del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto un’espressione offensiva al Direttore di gara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
