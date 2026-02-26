Sanremo Estate si farà arriva la conferma di Carlo Conti

Sanremo Estate è confermato e si terrà come previsto, secondo quanto annunciato da Carlo Conti. La manifestazione, attesa da molti, si svolgerà nel rispetto dei programmi stabiliti, con dettagli ancora da definire. La conferma ufficiale arriva direttamente dagli organizzatori, che stanno lavorando per garantire un evento all’altezza delle aspettative. La data di inizio si avvicina e l’attenzione è tutta rivolta alla pianificazione finale.

Nel corso della conferenza stampa della terza serata, Carlo Conti ha confermato che Sanremo Estate sta per tornare: ecco quando. Dopo le numerose voci di corridoio, oggi è finalmente arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando: Sanremo Estate si farà! Non tutti ricordano il celebre programma musicale, andato in onda tra il 1999 e il 2004, con la conduzione di alcuni volti voti della televisione italiana, da Pippo Baudo, ad Amadeus, allo stesso Carlo Conti. A confermare indirettamente il ritorno della trasmissione è stato proprio il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2026. Questa mattina infatti, nel corso della conferenza stampa della terza serata del Festival, Conti ha annunciato il ritorno della trasmissione, già attesissima da tutto il pubblico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026: Le emozioni dei cantanti dopo l’annuncio di Carlo Conti

