Sanremo | Fedez-Masini e Tommaso Paradiso tra i favoriti per i bookmaker | tutte le quote

Il Festival di Sanremo vede tra i favoriti alla vittoria Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini, secondo le quote dei bookmaker. Dopo l’ascolto dei brani in gara, gli esperti Sisal confermano la loro posizione tra i possibili vincitori, offrendo quote pari a 6,00. Le preferenze del pubblico e la valutazione delle performance potrebbero influenzare ulteriormente le sorti del concorso musicale.

Dopo l'ascolto dei brani in gara al Festival Sanremo da parte della stampa, secondo gli esperti Sisal si confermano tra i favoriti alla vittoria Tommaso Paradiso, con la malinconica "I Romantici" e la coppia Fedez-Masini entrambi offerti a 6,00. Ma attenzione a Sayf: il giovane rapper italo-tunisino della scuola genovese, anche lui a 6,00, potrebbe essere la sorpresa di questa 76ª edizione. Ermal Meta, (7,50), con la sua "Stella Stellina" è però pronto a scalare la classifica, seguito da Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fulminacci. La loro possibile vittoria pagherebbe 12 volte la posta su Sisal.

Sanremo 2026 si prepara a vivere un emozionante confronto tra artisti di grande calibro.

