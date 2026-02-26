La seconda serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti ha raccolto ieri su Rai1, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori pari al 59.5% di share. Un risultato che migliora in share quello della prima serata, che aveva fatto segnare il 58% con 9 milioni 600mila spettatori. L'anno scorso la seconda serata del festival aveva ottenuto in media, in termini di total audience, 11 milioni 800mila spettatori pari al 64.6% di share. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sanremo, ecco gli spettatori della seconda serata: 9 milioni 53mila cresce lo share

