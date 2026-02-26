Sanremo 2026 terza serata con televoto per classifica | regolamento numeri costi

(Adnkronos) – Come si votano le canzoni al Festival di Sanremo 2026 nella terza serata? Anche oggi, giovedì 26 febbraio il pubblico da casa potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto, contribuendo alla classifica e alla scelta del vincitore finale. I telespettatori potranno esprimere il proprio voto tra gli artisti in gara inviando il codice a 2 cifre – che Carlo Conti annuncerà una volta che l'artista sarà sul palco – tramite sms o digitandolo sulla tastiera nel caso di chiamata da numero fisso. I numeri di telefono sono: 894.001 da telefono fisso e 475.475.1 da mobile. Il costo di ciascuna chiamata da numero fisso e di ciascun messaggio da mobile è di euro 0,51. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

